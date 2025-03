Zoe Saldaña pide disculpas a la comunidad mexicana tras ganar un Óscar por ‘Emilia Pérez’

Madrid, España.

Zoe Saldaña ofreció disculpas a la comunidad mexicana tras ganar un Óscar por su polémica película ‘Emilia Pérez’.

La estrella de ‘Avatar’ se llevó el premio a la Mejor Actriz de Reparto en la edición 2025 de los premios de la Academia por su papel en la cinta, que se vio envuelta en una gran polémica por el escándalo de los tuits de su protagonista, Karla Sofía Gascón.

Tras su gran victoria, Zoe aprovechó la oportunidad para pedir perdón a “tantos mexicanos” que se sintieron ofendidos por el retrato que la producción hizo del país.

En la sala de prensa, tras recoger su trofeo, Zoe dijo a los periodistas: “Siento mucho que usted y tantos mexicanos se hayan sentido ofendidos. Esa nunca fue nuestra intención. Hablamos desde el amor, y lo mantendré. No comparto su opinión. Para mí, el corazón de esta película, no era México. No hicimos una película sobre un país. Hicimos una película sobre cuatro mujeres”, expresó Zoé.

Zoe insistió en que las protagonistas de ‘Emilia Pérez’, interpretadas por ella misma, Selena Gómez y Karla Sofía Gascón, podrían haber sido de cualquier origen.

Y añadió: “Estas mujeres podrían haber sido rusas, dominicanas, negras y de Detroit, israelíes o de Gaza. Estas mujeres siguen siendo mujeres muy universales que luchan cada día por sobrevivir a la opresión sistémica e intentan encontrar sus voces más auténticas, así que me atengo a eso”.