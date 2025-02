Daddy Yankee siente “depresión y culpabilidad” por su divorcio con Mireddys

Ramón Ayala , nombre real del intérprete de ‘Gasolina’, no dio una declaración concreta sobre su situación actual, pero en su cuenta de Instagram compartió la foto oficial de ‘En el desierto’ y junto a ella escribió: “Esto es un día a la vez, sin perder la fe, lo que no comprendo ahora lo voy a entender después”, y agregó, “¡En victoria siempre!”.

La letra del nuevo single del ‘Big Boss’ hace referencia no solo a su divorcio con Mireddys González, sino también a su nuevo estilo de vida. Y es que, desde el 2023, el puertorriqueño anunció que dejaría la música urbana para dedicarse a una nueva vida centrada en la religión. De hecho, Daddy Yankee dijo en una ocasión que rechazó contratos millonarios para poder dedicarse a servir a Dios..

Es por es que, a pesar de que la canción comienza narrando su lucha interna al decir, “¿Cuándo se acaba este dolor? Siento que el miedo se robó mi valor, me azota con su poder y tengo que vencer, tengo que vencer, tengo que vencer. La batalla sin mis pensamiento’, no te miento, yo no tengo fuerzas pa’ seguir, pero no me voy a rendir”, más adelante pide ayuda a Dios para superar la prueba.

“Voy a ganar la batalla en mi interior, ningún hijo de Dios pierde la guerra contra la depresión”, canta el reguetonero en un punto de la canción.