César Bono confirma pérdida de movilidad en mano izquierda

El reconocido actor mexicano César Bono, famoso por su interpretación de Frankie Rivers en la serie “Vecinos”, ha confirmado que ha perdido la movilidad en su mano izquierda. A sus 74 años, Bono bromea diciendo que su mano “murió antes que él”, pero no descarta la posibilidad de mudarse a La Casa del Actor en el futuro.

Bono explicó que su terapeuta le informó que su mano izquierda no podrá recuperar la movilidad. A pesar de esta limitación, el actor asegura que puede valerse por sí mismo, aunque confesó que el dolor en su cuerpo es intenso, especialmente por las noches.

“Llevo una vida normal de bañarme, trabajar todos los días. Llega la noche y la mitad de todo mi cuerpo está cansada de cargar con la otra mitad del cuerpo, la que no funciona; en el día es molesto pero en la noche ya son dolores fuertes”, expresó Bono.

El actor vive actualmente con uno de sus hijos, pero describe su relación más como la de compañeros de cuarto que como una de apoyo mutuo.

En 2018, Bono sufrió ocho infartos, incluyendo uno al miocardio y ocho cerebrales, lo que tuvo un impacto significativo en su salud y movilidad.

Durante la presentación de las temporadas 18 y 19 de “Vecinos”, Bono habló con la prensa sobre la posibilidad de mudarse a La Casa del Actor, una institución creada para ofrecer refugio y asistencia a actores veteranos y adultos mayores del mundo artístico en México.

Para Bono, vivir allí es una opción no por la necesidad de ser mantenido, sino para no ser una carga para su familia. “No por la cuestión de que me mantengan en cuanto a los alimentos, yo lo pensé en cuanto a no darle lata a la familia”, explicó.

El actor precisó que consideraría mudarse a La Casa del Actor cuando ya no pueda ir solo al baño. “Claro que sí, el día que no pueda ir al baño; yo ahí presentaba mis exámenes, es más, hay una butaca que dice César Bono que yo la doné”, recordó.

La Casa del Actor en México, oficialmente conocida como Casa del Actor I.A.P. Mario Moreno, es una institución dedicada a brindar refugio y asistencia a actores retirados y de la tercera edad.

Esta casa de descanso ofrece servicios médicos, cuidadores y un entorno seguro para aquellos que han dedicado su vida al mundo artístico. Fue inaugurada en 1944 por el comediante Mario Moreno “Cantinflas” y sigue siendo un lugar de apoyo y cuidado para los actores veteranos

