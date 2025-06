Cardi B espera que Offset ‘muera lentamente’

Estados Unidos.

Según Hollywood Unlocked , ella dijo durante una conversación en X Spaces: “El hecho de que me esté despertando en este momento para ver que este hombre y su equipo de desgraciados - sé que no es su equipo, sé que es su idea - va a decirle a The Breakfast Club que la única razón por la que este me pide manutención conyugal es porque yo estaba pidiendo todo y porque no estoy con mis hijos... Palabra a mi madre. Quiero que mueras, pero quiero que mueras lento. Cuando mueras, quiero que mueras lentamente en la cama. Y cuando mueras, tienes que pensar en mí ”.

Cardi continuó afirmando que no pidió ninguna manutención porque quiere terminar con ese matrimonio, el cual la hace sentir “atada”.

Cardi -que solicitó el divorcio en julio de 2024- también insistió en que Offset, cuyo nombre real es Kiara Cephus, puede ver a sus hijos, Kulture, de seis años, Wave, de tres, y Blossom, de ocho meses, siempre que quiera.

Dijo: “Kiari puede ver a mis hijos. No hay un solo día en el que no pueda ver a mis hijos. Ha dejado plantados a mis hijos tres veces. Mi casa está siempre abierta para que veas a mis hijos, y aún no los has visto. ¿Me pides manutención porque intento quitarte a los niños? Los niños siempre están abiertos para que los veas. No es culpa mía que no quieras volar a Nueva York”.