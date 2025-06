Scooter Braun está ‘feliz’ por Taylor Swift por comprar los derechos de sus discos

Madrid, España.

Así lo anunció en una larga y emotiva carta que dice lo siguiente:

“Estoy intentando ordenar mis pensamientos en algo coherente, pero en este momento mi mente es sólo un pase de diapositivas. Una secuencia retrospectiva de todas las veces que he soñado despierta, deseado y suspirado por tener la oportunidad de darles esta noticia. Todas las veces que estuve tan cerca, tan cerca de conseguirlo, sólo para que se me escapara. Casi dejé de pensar que podría suceder, después de 20 años de tener la zanahoria colgando y luego arrancada. Pero eso ya forma parte del pasado. Desde que me enteré que esto iba a suceder, se me salen las lágrimas de alegría a intervalos aleatorios. Realmente puedo decir estas palabras: Toda la música que he hecho... ahora me pertenece... a mí. Y todos mis videos musicales. Todas las películas de conciertos. El arte del álbum y la fotografía. Las canciones inéditas. Los recuerdos. La magia. La locura. Cada época. El trabajo de toda mi vida.

“Decir que este es mi mayor sueño hecho realidad es en realidad ser bastante reservado al respecto. Para mis fans, saben lo importante que ha sido esto para mí, hasta el punto de que regrabé y publiqué meticulosamente 4 de mis álbumes, llamándolos Taylor’s Version”.

“El apasionado apoyo que muestran a esos álbumes y la historia de éxito en la que convirtieron ‘The Eras Tour’ es la razón por la que pude volver a comprar mi música. No puedo agradecerles lo suficiente que me hayan ayudado a reencontrarme con este arte al que he dedicado mi vida, pero que nunca he poseído hasta ahora”.