Camille Vásquez, abogada que representó a Johnny Depp, defenderá a Cruz Martínez

Estados Unidos.

Aunque Vásquez no puede litigar formalmente en México debido a restricciones legales, su rol como asesora internacional aporta experiencia y peso mediático a la defensa de Martínez.

Las declaraciones de Camille Vasquez sobre el tema



La abogada Camille Vasquez se tomó un momento para hacer un comunicado de prensa, dejando claro que su cliente es inocente y aseguró que sin importar que Cruz se había mantenido en silencio por respeto a sus hijos, la insistencia de su esposa, lo obligará a revelar los secretos de su propia familia.

Por otro lado Camille admitió que no tiene permiso para litigar en el país, pero eso no evitó que la ex abogada de Johnny Depp, revelará que buscarán iniciar con el juicio a partir del mes de mayo.