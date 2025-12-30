Zambrano ante rechazo de cúpula militar a ascensos: "Es un acto de patriotismo y respeto a la Constitución"

Tegucigalpa, Honduras

A través de un video difundido en sus redes sociales, Zambrano manifestó que la bancada del Partido Nacional reconoce “el valor y el patriotismo” de las autoridades militares por anteponer los intereses del país sobre aspiraciones personales, al solicitar que los ascensos militares no se realicen mediante la Comisión Permanente del Congreso Nacional, por considerarlo un procedimiento ilegal.

El diputado y jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano , expresó su respaldo este martes al general Héctor Valerio Ardón y a la cúpula de las Fuerzas Armadas, destacando lo que calificó como un acto de patriotismo y respeto a la Constitución de la República.

La reacción del parlamentario del departamento de Valle se dio luego que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sostuviera una reunión de más de tres horas con la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas quienes habrían comunicado a Redondo su decisión de no impulsar, durante el actual período legislativo, la aprobación de ascensos a coroneles y generales correspondientes a una nómina de al menos 20 oficiales de las Fuerzas Armadas.

“El Partido Nacional le manifiesta a esta Junta de Comandantes que tiene todo nuestro respaldo”, afirmó el parlamentario, al tiempo que reiteró que los ascensos deben aprobarse únicamente por el pleno del Congreso Nacional, ya sea mediante una convocatoria extraordinaria o por el Legislativo que asumirá funciones el próximo 25 de enero del 2026.

Zambrano aseguró que el país se encuentra ante una nueva cúpula militar “responsable y comprometida con la defensa de la Constitución”, y llamó a las Fuerzas Armadas a continuar trabajando por Honduras, la democracia y el orden constitucional.

Finalmente, la bancada del Partido Nacional agradeció a la institución castrense por su labor y compromiso con el país, reiterando su apoyo a que los procesos se realicen dentro del marco legal establecido.