Repunta la venta de pólvora en Copán

SANTA ROSA DE COPÁN

El estruendo de la temporada y el colorido de las luces han dinamizado la economía en el departamento de Copán, occidente de Honduras.

Los fabricantes y vendedores de productos pirotécnicos reportan un balance positivo y altas expectativas de ganancias al cierre de este 2025.​

A diferencia de otras zonas del país donde existen restricciones totales, en la ciudad de Santa Rosa de Copán la venta de pólvora es permitida bajo regulaciones específicas.

Los comerciantes se muestran satisfechos por la afluencia de compradores que llegan desde tempranas horas para adquirir los tradicionales productos de fin de año.​