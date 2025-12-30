Repunta la venta de pólvora en Copán

El estruendo de la temporada y el colorido de las luces han dinamizado la economía en el departamento de Copán, occidente de Honduras.
Los fabricantes y vendedores de productos pirotécnicos reportan un balance positivo y altas expectativas de ganancias al cierre de este 2025.
A diferencia de otras zonas del país donde existen restricciones totales, en la ciudad de Santa Rosa de Copán la venta de pólvora es permitida bajo regulaciones específicas.
Los comerciantes se muestran satisfechos por la afluencia de compradores que llegan desde tempranas horas para adquirir los tradicionales productos de fin de año.
Seguridad y restricciones
A pesar de la apertura comercial, las autoridades locales mantienen una vigilancia estricta.
Rigoberto Castro, reconocido vendedor de cohetes y artefactos de pólvora, explicó que existe una prohibición clara sobre los cohetes de alto impacto (morteros de gran tamaño), enfocándose principalmente en luces y pirotecnia recreativa.
"Estamos contentos con las ventas, la población está viniendo. Pero nuestra prioridad es la seguridad", afirmó Castro a Diario La Prensa.
Responsabilidad y envíos a nivel nacional
El sector pirotécnico de Copán no solo abastece el mercado local. Gracias a la calidad de la fabricación artesanal en la zona, los vendedores están realizando envíos de pólvora a diferentes partes del país, consolidándose como un punto estratégico de distribución nacional.
Para garantizar una celebración sin tragedias, el gremio de vendedores ha establecido protocolos estrictos:
Prohibición a menores: no se vende ningún tipo de producto a menores de edad que no estén acompañados por un adulto responsable.
Llamado a la precaución: los comerciantes instan a la población a manipular estos artefactos con cuidado y bajo supervisión constante.
Con el ambiente festivo en su punto máximo, los fabricantes esperan que el flujo de clientes se mantenga constante hasta la medianoche del 31 de diciembre, asegurando que hay suficiente inventario para abastecer la demanda de los hondureños que buscan despedir el año con luces y color.