Actores y figuras del cine que fallecieron en 2025

El actor estadounidense Val Kilmer falleció el 1 de abril de 2025 a los 65 años en Los Ángeles, a causa de una neumonía. Alcanzó fama mundial por interpretar a Jim Morrison y a Batman.

En 2014 superó un cáncer de garganta, aunque una traqueotomía afectó su voz y redujo su actividad artística. En 2021 presentó el documental Val y en 2022 regresó brevemente al cine con Top Gun: Maverick, retomando su papel de Iceman.