Actores y figuras del cine que fallecieron en 2025

Directores, intérpretes y figuras clave del audiovisual fallecieron este año, dejando una huella profunda en la cultura contemporánea.
El cine perdió a uno de sus grandes creadores el 15 de enero de 2025 con la muerte de David Lynch, quien falleció a los 78 años a causa de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Guionista, actor, director y productor, dejó una obra influyente que incluye Mulholland Drive, Blue Velvet, Eraserhead y la serie Twin Peaks, además de reconocimientos como la Palma de Oro, el León de Oro a la Trayectoria y un Oscar Honorífico.
El actor estadounidense Gene Hackman falleció el 18 de febrero de 2025 a los 95 años en su residencia de Santa Fe. De acuerdo con los reportes, la causa del deceso fue un fallo cardíaco, agravado por complicaciones asociadas al Alzheimer, enfermedad que afectó su estado de salud en los últimos años.
El actor estadounidense Val Kilmer falleció el 1 de abril de 2025 a los 65 años en Los Ángeles, a causa de una neumonía. Alcanzó fama mundial por interpretar a Jim Morrison y a Batman.
En 2014 superó un cáncer de garganta, aunque una traqueotomía afectó su voz y redujo su actividad artística. En 2021 presentó el documental Val y en 2022 regresó brevemente al cine con Top Gun: Maverick, retomando su papel de Iceman.
El actor británico Terence Stamp falleció el 17 de agosto a los 87 años. Es recordado por dar vida al General Zod en Superman y Superman II, uno de los villanos más emblemáticos del cine de superhéroes.
A lo largo de su carrera fue nominado al Oscar y participó en filmes destacados como Teorema, Las aventuras de Priscilla, reina del desierto y Una temporada en el infierno, consolidando una trayectoria versátil y reconocida en el cine internacional.
La figura del cine y teatro iberoamericano que nació en 1929 y falleció en 2025 es Héctor Alterio, el emblemático actor argentino-español, cuya extensa trayectoria en teatro, cine y televisión lo convirtió en un referente fundamental en Argentina y España.
James Ransone era conocido por su participación en distintos proyectos de cine y televisión, con créditos destacados en la película “It: Chapter Two” y en exitosas series como “Bosch” y “Poker Face”
La actriz estadounidense Diane Keaton falleció el 11 de octubre de 2025 a los 79 años en su residencia de Los Ángeles, a causa de una neumonía bacteriana, informaron sus familiares.
Keaton fue una figura clave del cine estadounidense, recordada por Annie Hall, filme que le valió el Oscar a Mejor Actriz en 1977, así como por su papel de Kay Adams en El Padrino y por títulos como Manhattan, dirigidos por Woody Allen.
La muerte del actor Peter Greene, conocido por sus apariciones en películas como 'La Máscara' y 'Pulp Fiction', se ha tornado misteriosa. De acuerdo con TMZ, fuentes policiales les afirmaron que el intérprete fue encontrado con “algunas heridas” al interior de su apartamento en la ciudad de Nueva York.
Hollywood despidió a una de sus figuras más emblemáticas con la muerte de Robert Redford, quien falleció el 16 de septiembre de 2025 a los 89 años en su hogar de Sundance, mientras dormía.
Redford dejó una huella indeleble en el cine con títulos como Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting y All the President’s Men. Como director, obtuvo el Oscar por Ordinary People, consolidando una trayectoria clave en la historia de Hollywood.
El actor australiano Julian McMahon falleció el 2 de julio de 2025 a los 56 años en Clearwater, a causa de una metástasis pulmonar derivada de un cáncer metastásico de cabeza y cuello, según el informe forense.
McMahon fue reconocido por sus papeles en las series Nip/Tuck y Charmed, así como por interpretar a Doctor Doom en Los Cuatro Fantásticos.
La televisión mexicana perdió a uno de sus grandes referentes de la comedia con la muerte de Eduardo Manzano, quien falleció el 4 de diciembre a los 87 años. El actor dejó una huella imborrable con el programa Los Polivoces y, en años recientes, con su papel del Abuelo Arnoldo en Una familia de diez.
La noticia fue confirmada por su hijo, Lalo Manzano, a través de redes sociales, donde destacó el legado humano y artístico del comediante, recordándolo como un hombre generoso y profundamente querido por el público.
Tras una batalla de ocho años contra el cáncer, el productor mexicano Guillermo del Bosque falleció a los 64 años. La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales, donde se compartió un mensaje de despedida escrito por el propio Memo del Bosque, en el que agradeció haber podido vivir y disfrutar de su familia desde su diagnóstico en 2017.
Del Bosque dejó una huella importante en la televisión mexicana como creador y productor de programas como El Calabozo, La Hora Pico, Guerra de Chistes y 100 Mexicanos Dijeron, además de impulsar y dirigir el canal Telehit.
El actor colombiano Kepa Amuchastegui, recordado por su papel de Roberto Mendoza en Yo soy Betty, la fea, falleció el 27 de mayo a los 84 años en Bogotá. Su muerte fue confirmada por su familia en redes sociales, semanas después de que el histrión revelara que padecía cáncer.
Hollywood quedó sacudido por la muerte del director Rob Reiner y su esposa Michele Reiner, cuyos cuerpos fueron encontrados en su residencia de Brentwood, California. De acuerdo con los primeros reportes, el caso involucra a su hijo Nick Reiner, en un hecho que generó profunda conmoción en la industria del cine.