Métete debajo de la mesa si quieres casarte en 2026

Muchas personas recurren a rituales y tradiciones curiosas, desde comer uvas hasta colocarse debajo de una mesa, con la esperanza de atraer buenas energías y cumplir sus deseos en el nuevo año.

Con el 2026 a la vuelta de la esquina, muchas personas se preparan para recibir el año nuevo con tradiciones que buscan atraer prosperidad, amor, salud y buena suerte. Estas prácticas, transmitidas de generación en generación, mezclan simbolismo, superstición y alegría, y buscan iniciar el nuevo ciclo con energía positiva y esperanza.
Uno de los rituales más conocidos es comer 12 uvas al compás de las campanadas de medianoche. Cada uva representa un mes del año entrante, y mientras se comen, se pide un deseo relacionado con bienestar, trabajo, familia o amor.
Para atraer prosperidad económica, algunas personas colocan monedas o billetes dentro de sus zapatos durante la celebración, como un símbolo de estabilidad y abundancia a lo largo del año.
Los colores también tienen un significado especial. Por ejemplo, usar ropa interior roja se asocia con el amor y la pasión, mientras que el amarillo representa riqueza y buena fortuna.
Encender velas de diferentes colores es otra práctica común. Las verdes o doradas simbolizan crecimiento económico, mientras que las rojas atraen el amor y fortalecen vínculos afectivos.
Limpiar el hogar antes de la medianoche es un gesto simbólico para dejar atrás las energías negativas y abrir espacio a nuevas oportunidades y buena vibra en el año que inicia.
Algunas personas salen con una maleta vacía a la calle durante la medianoche, un ritual que simboliza viajes, aventuras y nuevas experiencias por vivir.
También se utilizan alimentos como las lentejas, que se guardan en la cartera o se lanzan al aire, con la intención de atraer abundancia y estabilidad económica.
Guardar un billete en un sobre rojo dentro de la cartera durante todo el año es otra costumbre que busca proteger las finanzas y atraer prosperidad.
Recibir el año usando una joya, preferiblemente de oro, se cree que atrae riqueza, éxito y buena suerte en los próximos meses.
Algunas personas realizan baños especiales con hierbas y especias, como canela, cáscaras de mandarina y pétalos de rosa, para purificar el cuerpo y empezar el año con energía renovada.
En cuestiones de amor, colocarse debajo de una mesa a medianoche se considera un ritual para atraer pareja o fortalecer relaciones existentes, según las creencias populares.
Quemar una lista de deseos o propósitos tras las doce campanadas y dejar que el humo se eleve simboliza dejar atrás lo viejo y abrirse a nuevas oportunidades y metas.
Aunque no hay evidencia científica de que estos rituales garanticen resultados específicos, muchas personas los realizan con fe, conectando con sus seres queridos y reforzando la intención de comenzar el 2026 con optimismo y esperanza.
