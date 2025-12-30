Real Madrid y Mbappé desatan locura en entrenamiento: una visita especial

Vinícius Júnior defendió que "este día es más especial cada año". "Sabemos que tenemos que mejorar. Sigo aprendiendo mucho de este club y de esta afición. No tenemos dudas de que vamos a volver a ganar otra vez y a estar en el 'top'. Así es el Real Madrid: exige mucho y nosotros sabemos dónde estamos", agregó.