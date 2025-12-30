Real Madrid y Mbappé desatan locura en entrenamiento: una visita especial

Real Madrid se entrenó este martes 30 de diciembre en Valdebebas ante miles de aficionados, desatando la locura por los jugadores, entre ellos Kylian Mbappé.
La plantilla del Real Madrid se dio un baño de masas en el entrenamiento a puertas abiertas celebrado en el estadio Alfredo Di Stéfano de la ciudad deportiva blanca Valdebebas.
Los futbolistas del Real Madrid empezaron así a preparar el primer encuentro del 2026, ante el Real Betis por la Liga Española.
Esta fue la segunda sesión entrenamiento del Real Madrid tras las vacaciones navideñas y se vivió un momento especial.
Las 4.150 entradas que puso el club a disposición de sus socios quedaron cortas para la demanda y, un año más, los más jóvenes inundaron de ilusión el Di Stéfano en el único día que pueden ver trabajar de cerca a sus jugadores y disfrutar de un encuentro final con ellos.
En su penúltima sesión del año, el Real Madrid cambió los habituales campos 1 y 2 de Valdebebas por el Di Stéfano, arropado por miles de aficionados madridistas que respondieron a la llamada del club en el entrenamiento de puertas abiertas.
Bajo un potente sol de invierno, los pupilos de Xabi Alonso, al que se le vio muy activo e imprimiendo mucha intensidad, siguieron preparando su primer partido de 2026 el próximo 4 de enero, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga Española.
Los jugadores fueron recibidos con el himno del Real Madrid entre aplausos. Numerosas pancartas de ánimo en las gradas y el nombre de Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé fue el más coreado durante el entrenamiento que arrancó con una suave carrera de calentamiento.
La sesión planificada por Xabi Alonso fue con balón para el disfrute de jugadores y aficionados. Primero con ejercicios divididos en tres equipos en un campo de pequeñas dimensiones, de progresión, en el que dos debían dar ocho pases seguidos sin que el equipo que presionaba robase la posesión, antes de acabar marcando en una portería pequeña.
Luego pasaron a realizar duelos de tres contra tres con definición en campos pequeños, que sirvieron para los dos partidos que se disputaron simultáneamente con equipos de seis del que salió ganador el formado por Joan García, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Gonzalo García y Rodrygo, que se realizaron la foto como ganadores posando ante una grada repleta de aficionados.
Tras el trabajo físico en la segunda sesión con la que el Real Madrid preparó su regreso a la competición, llegó el momento festivo con el regalo a la grada de cerca de 50 balones que chutaron los futbolistas y la firma de camisetas.
La buena noticia para Xabi Alonso es la recuperación total de Fede Valverde, al que le ha venido bien el parón navideño para dejar atrás las molestias de tobillo que arrastraba y por las que no pudo jugar ante el Sevilla.
Kylian Mbappé regaló balones a los aficionados del Real Madrid. El delantero francés los lanzó a las graderías del estadio de Valdebebas.
Kylian Mbappé fue el más aclamado en su salida al césped, acaparando gritos y aplausos.
La locura por Mbappé fue total. El francés estuvo firmando autógrafos a los aficionados del Real Madrid y se tomó fotos.
Xabi Alonso también firmó autógrafos a los aficionados del Real Madrid que le mostraron su cariño.
Vinícius Júnior defendió que "este día es más especial cada año". "Sabemos que tenemos que mejorar. Sigo aprendiendo mucho de este club y de esta afición. No tenemos dudas de que vamos a volver a ganar otra vez y a estar en el 'top'. Así es el Real Madrid: exige mucho y nosotros sabemos dónde estamos", agregó.
Palabras que también recogió Thibaut Courtois. "Es una alegría ver a los aficionados aquí, que muchas veces no tienen la oportunidad de vernos entrenar. En el 2025 no obtuvimos un trofeo y esa es la espina que nos queda. Queremos volver a darle alegrías a la afición en el 2026 y queremos seguir ganando como equipo", afirmó.
Rodrygo se tomó esta selfie con los aficionados del Real Madrid de fondo.
Jude Bellingham también se sacó fotos con los aficionados del Real Madrid. "Ha sido un muy buen día para nosotros al ver a nuestra afición. Queremos seguir ganando títulos, que los aficionados se lo merecen", comentó el inglés.
Álvaro Carreras y Gonzalo García posaron con aficionados del Real Madrid.
La plantilla del Real Madrid también recibió la visita especial del ex jugador merengue Lucas Vázquez, que fue bien recibido por sus excompañeros.
El gran saludo entre Fede Valverde y Lucas Vázquez.
Antonio Rüdiger se tomó esta foto con Lucas Vázquez.