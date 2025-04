Demi Moore es elegida como la mujer más bella del mundo por la revista PEOPLE

Estados Unidos.

Demi Moore ha sido coronada como la más bella por la revista PEOPLE.

La actriz de 'Substance' se ha llevado el galardón anual de la publicación, y en el video que acompaña al premio ha explicado que ahora tiene un "mayor aprecio" por su cuerpo y que ya no se define por su aspecto.

Dijo: "Tengo un mayor aprecio por todo lo que mi cuerpo ha pasado y que me ha traído hasta aquí. Eso no significa que a veces me mire al espejo y no diga: 'Oh, Dios, parezco vieja', o 'Oh, se me está cayendo la cara'... Lo hago. Pero puedo aceptar que ahí es donde estoy hoy, y sé que la diferencia hoy es que eso no define mi valor o quién soy... En cierto modo, la belleza simplemente es. Puedes mirar una flor y ver su belleza. A nivel humano, me parece que es autenticidad y positividad. La belleza surge de la comodidad de ser exactamente quien eres".

La estrella de 62 años -que tiene tres hijas adultas con su ex marido Bruce Willis- admitió que solía "torturarse" en sus intentos por tener el mejor aspecto posible, pero que hoy en día es más amable consigo misma y escucha a su cuerpo, en lugar de "castigarse".

A la pregunta de cómo han evolucionado sus rutinas de cuidado personal, respondió:

"Me torturaba a mí misma. Locuras como ir en bici desde Malibú hasta Paramount, que son unos 26 kilómetros. Todo porque le daba mucho valor a mi aspecto exterior. Creo que la mayor diferencia hoy es que es mucho más acerca de mi salud en general y la longevidad y calidad de vida. Creo que he evolucionado hacia una mayor gentileza hacia mí misma. Era muy dura y tenía una relación mucho más antagónica con mi cuerpo".

"En realidad, me castigaba a mí misma. Ahora tengo una relación mucho más intuitiva y relajada con mi cuerpo. Confío cuando me dice que necesita comer algo, que tiene sed. Ahora escucho a mi cuerpo y tengo mucho menos miedo. Cuando era más joven, sentía que mi cuerpo me traicionaba. Intentaba controlarlo. Y ahora no funciono desde ese lugar. Es una relación mucho más alineada".