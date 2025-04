La madre de Beyoncé tiene cáncer de mama

Los Ángeles.

"Dudé en compartir esa experiencia (en el libro) porque soy muy reservada. Pero decidí hacerlo porque creo que contiene muchas lecciones para otras mujeres", asegura.

"Y creo que, como mujeres, a veces estamos tan ocupadas y tan ajetreadas, pero hay que hacerse la prueba. Porque si no me la hubiera hecho a tiempo, me estremezco al pensar en lo que podría haberme pasado".

De hecho, la propia Knowles no se hizo la mamografía programada. "Olvidé que no fui a hacerme la prueba dos años antes de lo que debía", relata, "porque llegó la COVID, me llamaron y me cancelaron, y me dijeron: 'Te llamaremos cuando volvamos a hacer pruebas'. Y pensé que ya lo había hecho. Así que no se puede jugar con eso".

A finales del año pasado, Knowles se sometió a una cirugía para extirpar el tumor y a una reducción de pecho. "Estoy muy bien", afirma. "Sin cáncer y con mucha suerte de que Dios me permitiera detectarlo a tiempo".

EFE