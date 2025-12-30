Cristiano Ronaldo marca insólito gol y apunta a los 1.000: se aleja de Messi

Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo marca goles de todos los colores y hasta de la formas más insólitas. Eso ha pasado este martes 30 de diciembre con el astro portugués que ha despedido el 2025 con un tanto con la espalda que sirvió a su equipo Al Nassr a sacar un empate de visita y para acortar la distancia con los 1000 goles, su actual desafío.

El luso cerró el año con un gol casi sin querer en el empate 2-2 que cedió el Al Nassr en condición de visitante contra el Al-Ettifaq, en la jornada 11 de la Liga de Arabia Saudita, acortando su racha de victoria consecutivas.

Ha sido en la undécima jornada cuando el Al Nassr se dejó puntos por primera vez. Llevaba 10 triunfos seguidos y no pasó del empate contra el Al Ettifaq, octavo en la tabla de posiciones. El equipo de Cristiano es líder con 31 puntos, tres más que el segundo Al Taawon.

Cristiano marcó el segundo gol del Al Nassr que hasta hoy contaba sus partidos por triunfos. El neerlandés Georgino Wijnaldum, héroe local, puso en ventaja a su equipo pero Joao Felix y Ronaldo dieron la vuelta al marcador.

Joao Félix empató en el 47 y en el 67, un disparo suyo desde dentro del área dio en la espalda de Cristiano Ronaldo y engaño al portero eslovaco Marek Rodak del Al Ettifaq. A diez minutos del final, Wijnaldum volvió a marcar y negó el nuevo triunfo visitante.