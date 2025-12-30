Cristiano Ronaldo marca insólito gol y apunta a los 1.000: se aleja de Messi

Cristiano Ronaldo marca goles de todos los colores y hasta de la formas más insólitas. Eso ha pasado este martes 30 de diciembre con el astro portugués que ha despedido el 2025 con un tanto con la espalda que sirvió a su equipo Al Nassr a sacar un empate de visita y para acortar la distancia con los 1000 goles, su actual desafío.
El luso cerró el año con un gol casi sin querer en el empate 2-2 que cedió el Al Nassr en condición de visitante contra el Al-Ettifaq, en la jornada 11 de la Liga de Arabia Saudita, acortando su racha de victoria consecutivas.
Ha sido en la undécima jornada cuando el Al Nassr se dejó puntos por primera vez. Llevaba 10 triunfos seguidos y no pasó del empate contra el Al Ettifaq, octavo en la tabla de posiciones. El equipo de Cristiano es líder con 31 puntos, tres más que el segundo Al Taawon.
Cristiano marcó el segundo gol del Al Nassr que hasta hoy contaba sus partidos por triunfos. El neerlandés Georgino Wijnaldum, héroe local, puso en ventaja a su equipo pero Joao Felix y Ronaldo dieron la vuelta al marcador.
Joao Félix empató en el 47 y en el 67, un disparo suyo desde dentro del área dio en la espalda de Cristiano Ronaldo y engaño al portero eslovaco Marek Rodak del Al Ettifaq. A diez minutos del final, Wijnaldum volvió a marcar y negó el nuevo triunfo visitante.
¿Cuántos goles le faltan a Cristiano para llegar a los mil?
De forma involuntaria, Cristiano Ronaldo hizo un nuevo tanto y ya acumula 957 goles. Está a solo 43 del registro que busca de los mil tantos. Con el tanto de este martes, el delantero de 40 años terminó el 2025 con 41 celebraciones e intentará en 2026 lograr ese tan ansiado récord.
El capitán de la Selección de Portugal le saca una ventaja de 61 goles de diferencia a Lionel Messi, su más cerca competidor. El argentino, que cerró el año conquistando el título de la MLS, acumula 896 tantos y en 2025 firmó 46 dianas, demostrando que, incluso en esta etapa de su carrera, sigue siendo decisivo.
Además, Cristiano Ronaldo y Joao Félix están liderando la tabla de goleo. Ambos futbolistas de Al-Nassr volvieron a convertir contra Al-Ettifaq y los dos comparten el liderazgo como máximos anotadores de la Saudi Pro League con 13 goles.