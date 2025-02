“Buffy, la cazavampiros” regresa con Sarah Michelle Gellar

Sarah Michelle Geller se había opuesto durante mucho tiempo a la idea de volver a hacer Buffy , hasta 2023, cuando expresó su apertura a la idea durante una entrevista.

“Es gracioso, siempre solía decir que no, porque está en su burbuja y es tan perfecta”, dijo. “Pero ver Sex and the City y ver Dexter , y darse cuenta de que hay formas de hacerlo, definitivamente hace que tu mente piense, ‘Bueno, tal vez’”.

Continuó: “En este mundo, necesitamos a esos héroes, creo, más que nunca”. Fueron estos comentarios los que, según se informa, llevaron a que se iniciaran negociaciones con Gellar para el reinicio.

No es sorprendente que se esté preparando un reinicio, considerando que prácticamente todos los programas de televisión queridos de las últimas décadas están recibiendo el tratamiento de resurgimiento, desde Sex and the City hasta Gilmore Girls y The X-Files.

Aunque nada está completamente confirmado para este reinicio de Buffy, parece prometedor, y la escritora de Deadline , Nellie Andreeva, informa en su artículo que “Más allá del pedido del piloto, escuché que el reinicio está comenzando una sala de escritores pronto, una señal de que Hulu y los estudios tienen altas expectativas para el proyecto”.