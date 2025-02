Jacques Audiard sobre Karla Sofía Gascón: “No quiero hablar con ella”

El director de “Emilia Pérez”, Jacques Audiard, dijo que no ha hablado con la protagonista de su película, Karla Sofía Gascón, después de sus polémicos tuits y agrega: “Simplemente no entiendo por qué sigue haciéndonos daño”.

Audiard le dijo a Deadline Hollywood en una entrevista que ha cortado los lazos con la nominada al Óscar a mejor actriz en medio de una creciente controversia sobre los tuits y comentarios ofensivos que Gascón publicó en X (antes conocido como Twitter), hace varios años.

“No he hablado con ella y no quiero hacerlo”, insistió Audiard.

Gascón —cuyas perspectivas para el Óscar a la mejor actriz y la campaña de Emilia Pérez para la temporada de premios en general parecen estar en desorden esta semana— ha seguido haciendo rondas en los medios, que incluyen una entrevista de una hora con CNN en Español en la que apareció llena de lágrimas, y se ha negado a retirarse de la contienda por el Óscar.

“Ella está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir, y realmente no entiendo por qué continúa. ¿Por qué se está haciendo daño a sí misma? ¿Por qué? No lo entiendo, y lo que tampoco entiendo de esto es por qué está dañando a personas que eran muy cercanas a ella”, cuestionó Audiard en la entrevista.