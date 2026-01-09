Lloran muerte de madre atacada a disparos por un agente de ICE

Renee Nicole Good, madre de tres hijos y recién llegada a Minneapolis, fue abatida por un agente del ICE mientras regresaba de dejar a su hijo menor en la escuela. Era cristiana, poeta y escritora. ICE dice que disparó "en defensa propia".
Renee Nicole Good, de 37 años, apenas empezaba una nueva etapa en Minneapolis. RSe había mudado hacía solo un mes desde Kansas City, con la ilusión de construir un hogar y un futuro para sus tres hijos.
La mañana de su muerte (7 de enero de 2026), Renee Nicole Good dejó a su hijo menor, de seis años, en la escuela. Era un niño que ya había perdido a su padre en 2023.
De regreso a casa, Renee se encontró con un control del ICE. A pesar de que no mostró resistencia y estaba desarmada, uno de los agentes abrió fuego contra ella, terminando con su vida en el acto.
Su muerte sacudió a toda su familia y a quienes la conocían. La describieron como una mujer que nunca se había involucrado en política ni había tenido conflictos con la ley fue víctima de un episodio que parece absurdo e injusto.
Renee nació en Colorado Springs y había llegado recientemente a Minneapolis. En sus redes sociales compartía su agradecimiento por la acogida de la ciudad, describiéndose como poeta, escritora, esposa y madre dedicada.
Amaba a su familia con intensidad y dedicación. Sus hijos, de 6, 12 y 15 años, eran el centro de su vida, y sus publicaciones reflejaban momentos cotidianos, celebraciones y recuerdos con ellos y sus amigos.
Su vida estuvo marcada por la creatividad y la fe. Devota cristiana, participó en viajes de misiones a Irlanda del Norte cuando era joven y cultivó desde entonces su pasión por la literatura y el canto.
Durante su juventud y adultez, Renee exploró el arte y la escritura. Estudió canto en la Universidad Old Dominion, ganó un premio literario en 2020 y junto a su segundo marido produjo un podcast que reflejaba su sensibilidad artística.
Donna Ganger, su madre, no podía contener su dolor al hablar del incidente. “Es una estupidez que la mataran. Probablemente estaba aterrorizada”, señaló, al recordar que Renee intentó alejarse al ser detenida.