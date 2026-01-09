“Y llega el momento donde tocas fondo”: la indirecta de Alicia Villarreal

A casi un año de haber confirmado su separación de Cruz Martínez en 2025, Alicia Villarreal volvió a acaparar la atención pública por su vida sentimental. La cantante inició una relación con el creador de contenido Cibad Hernández, un romance que desde el inicio ha estado rodeado de críticas y controversia.
La nueva etapa amorosa no solo generó opiniones divididas entre sus seguidores, sino que también habría provocado un distanciamiento con su hija Melenie Carmona, situación que ha sido tema recurrente en redes sociales y espacios de espectáculos.
A pesar de los señalamientos, Alicia se ha mostrado firme en la defensa de su relación. Sin embargo, en los últimos días surgieron versiones que apuntan a una posible primera crisis entre la pareja, lo que reavivó la conversación mediática en torno a ambos.
De acuerdo con los rumores, el conflicto tendría su origen en una supuesta petición económica. Trascendió que Cibad Hernández presuntamente habría solicitado a la cantante miles de dólares para resolver un problema con exparejas que, según la versión, lo estarían extorsionando para no hablar de él ante los medios.
Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada ni desmentida por ninguno de los involucrados. No obstante, la reacción de Alicia Villarreal en redes sociales no pasó desapercibida para sus seguidores más atentos.
La intérprete reposteó en sus historias de Instagram una publicación de una seguidora con un mensaje contundente que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia su pareja. “Y llega el momento donde tocas fondo. Te das cuenta que te perdiste, te olvidaste por completo de ti, inconsciente le das prioridad a la idealización...”, se lee en el texto.
El mensaje continúa con una reflexión sobre la dependencia emocional y la reconstrucción personal, lo que alimentó aún más las especulaciones. Para varios usuarios, las palabras compartidas por Alicia reflejarían un momento de introspección y posible quiebre emocional.
En medio de este escenario, llamó la atención que Alicia y Cibad dejaron de aparecer juntos en redes sociales, algo poco habitual para la pareja, que solía compartir fotografías y videos de manera constante.
Por su parte, Cibad Hernández también publicó una reflexión en sus plataformas digitales tras hacerse viral la supuesta pelea. En ella, habló sobre personas que no saben lo que quieren y que solo valoran lo que tenían cuando ya lo han perdido, lo que fue interpretado como una respuesta indirecta.
Mientras ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones formales sobre el estado actual de su relación, los mensajes cruzados han avivado la curiosidad del público, que sigue atento a cualquier señal sobre el futuro sentimental de Alicia Villarreal.