Blake Lively retira dos acusaciones contra Justin Baldoni

Estados Unidos

Blake Lively y Justin Baldoni están involucrados en una disputa legal desde diciembre de 2024, cuando Lively demandó al director tras protagonizar juntos la película It Ends With Us (Romper el Círculo). En su denuncia, lo acusó de acoso sexual y de encabezar una campaña de difamación.

Como parte de su defensa ante los cargos de causar "angustia emocional severa, dolor, humillación y vergüenza", el equipo legal de Baldoni solicitó que Lively entregara sus registros médicos, incluidas notas de terapia.

Ahora, la actriz busca retirar las acusaciones por imposición intencional y negligente de angustia emocional. El tribunal deberá decidir si acepta la desestimación de estos cargos o si Lively deberá proporcionar la información médica solicitada.

Variety intentó obtener declaraciones de los abogados de Baldoni, pero estos declinaron comentar. La BBC también trató de contactar a ambas partes.

Los documentos presentados por la defensa de Baldoni indican: “En lugar de cumplir con las solicitudes médicas, el abogado de la señora Lively nos informó por escrito que ella está retirando su acusación de imposición de angustia emocional”.

Añadieron que Lively rechazó la solicitud de que dichas acusaciones se retiraran “con prejuicio”, lo que permitiría que pudieran presentarse nuevamente.

Por su parte, los abogados de Lively calificaron la legal de Baldoni como “un truco publicitario” y explicaron que su defensa está “simplificando y enfocando” el caso.

“La estrategia de Baldoni-Wayfarer de presentar acusaciones en represalia los ha expuesto a nuevos reclamos de daños bajo la ley de California, haciendo innecesarias ciertas acusaciones originales de la señora Lively”, agregó.

Aclararon que la actriz “sigue alegando angustia emocional como parte de numerosas otras acusaciones en su demanda, como acoso sexual y represalias, además de daños compensatorios masivos”.

En enero de este año, Baldoni presentó una contrademanda contra Lively y su esposo, el actor Ryan Reynolds , por extorsión civil, difamación e invasión de la privacidad.

La disputa legal entre ambos comenzó tras el estreno de It Ends With Us, adaptación de la novela de Colleen Hoover. Lively interpretó a Lily Bloom , una joven que, tras haber crecido en un hogar con violencia doméstica, se enfrenta a una situación similar en su adultez.

El mes pasado, la cantante Taylor Swift fue citada a declarar en Estados Unidos por supuestamente influir en cambios al guion que Lively propuso. Los representantes de Swift afirmaron que “ella no participó en ninguna decisión de casting o creativa” y que “nunca vio una edición ni hizo comentarios sobre la película”. La citación fue retirada dos semanas después, tras una objeción de su equipo legal, que la calificó como “una expedición de pesca injustificada”.