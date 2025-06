'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery' estrena el 12 de diciembre en Netflix

'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery', la película protagonizada por Daniel Craig, llegará a la plataforma de Netflix el 12 de diciembre, informó el elenco este sábado durante el Tudum 2025, un evento en vivo para fans de la plataforma.

Craig, el director Rian Johnson y los actores Josh Brolin, Mila Kunis y Jeremy Renner aparecieron en el escenario escalonadamente.

Cada uno desmintió las declaraciones del otro, sembrando desde ya el ambiente de misterio y comedia de la película y advirtiendo que la trama será difícil de adivinar.

Una de las sorpresas de la presentación fue la presencia virtual de la actriz Glenn Close, quien llegó al evento que se realizó en el Kia Forum de Los Ángeles por primera vez tras varias ediciones realizadas en Brasil.

'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mistery' es la tercera entrega de la celebrada saga protagonizada por el detective Benoit Blanc (Craig) y creada y dirigida por Rian Johnson.

En esta tercera entrega, Blanc tendrá que resolver el "caso más peligroso" al que se ha enfrentado y el título de la película está inspirado en la canción 'Wake Up Dead Man', de la banda irlandesa U2.

La primera película solamente titulada 'Knives Out', hacía referencia al tema homónimo de la banda británica Radiohead, mientras que la segunda, 'Knives Out: Glass Onion', en la de The Beatles.