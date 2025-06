Pepe Aguilar lanza disco con "el origen" de la música mexicana ante auge de los tumbados

​El cantautor, con casi cuatro décadas de trayectoria y más de 15 millones de discos vendidos, reconoce el "auge innegable" de los corridos tumbados, un tipo de música regional mexicana con éxito más allá de México gracias a exponentes como Peso Pluma , Natanael Cano y Fuerza Regida .

Aguilar opina que "nunca había visto una música que evolucionara así de rápido, ni el reguetón ni ningún otro tipo de ritmos", pero evade responder si escribiría o cantaría en este género, prohibido en algunos sitios públicos de México porque está acusado de fomentar la violencia machista y del narcotráfico.

"No sé, no sé qué tanto pueda aportar yo la verdad en ese género, son como generaciones diferentes y formas de hablar distintas, pero como digo y siempre he dicho: nada más hay dos géneros de música, el bueno y el malo. O sea, en todos los géneros hay cosas buenas y en todos los géneros hay cosas malas", detalla.

Pero, sin importar el ritmo, considera que la música de México vive su momento "más grande de la historia" porque los cantantes del género regional mexicano seguidores tienen en redes sociales y venden entradas en conciertos que se "empiezan a comparar a los actos globales".

"Y los que son (artistas) regionales tienen unos números tremendos. Entonces siento que la música mexicana en todas sus versiones, colores y sabores (tiene éxito)", señala.

UN MENSAJERO DE LOS ORÍGENES

El disco se llama 'Mi suerte es ser mexicano' porque, además de reivindicar el orgullo nacional, es un juego de palabras sobre la charrería, un deporte tradicional de México que involucra caballos, sombreros y lienzos en el que las 'suertes charras' son las faenas de los participantes.

"Es importante hacer un proyecto así porque creo que este es el momento justo para recordar, para hacer una pequeña pausa y decir: hey, oigan, esto de aquí salió, vean cómo hace ciento y tantos años se hacía música complicadísima, pero también que sigue estando vigente", manifiesta.

En este sentido, Aguilar colabora con exponentes actuales del género de banda, como Alfredo Olivas, Jorge Medina y José Cuen, con quienes exploran, pero fiel a su estilo.

"Estoy cumpliendo con mi sueño de ser una especie de mensajero de esta música, un canal, una opción más de recordar y de enseñar a quien no conoció este tipo de música, pero también tengo una carrera artística que tiene sus formas", sostiene.