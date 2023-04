Bad Bunny habría negado su romance con Kendall Jenner en Coachella

El Festival de Coachella se llevó a cabo el pasado viernes 14 de abril en la sede de Empire Polo Club, Indio, California, donde diversos artistas sorprendieron con su gran actuación en el evento.

Sin embargo, hubo una situación que llamó arduamente la atención en redes y fue el misterioso discurso de Bad Bunny, quien luego de interpretar sus mejores éxitos arriba de la tarima, lanzó un poderoso mensaje que dejó boquiabiertos a todos los internautas.

Si bien, el discurso del intérprete de ‘Tití me preguntó’ se volvió rápidamente viral, pero por una situación en particular, dado que algunos usuarios consideraron que las palabras del famoso habría negado su romance con Kendall Jenner, con quien ha sido relacionado los últimos meses.

“No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben como en realidad vivimos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean”, fueron las palabras del cantante.

Sin embargo, los rumores podrían ser falsos, pues Jenner fue captada en primera fila viendo a Benito, lo que deja en ascuas si sus declaraciones eran puntualmente para ella.