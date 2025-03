Ángela Aguilar presume una romántica pintura que le regaló Nodal

Otra de las postales, fue su más reciente look con 300 gramos de extensiones brasileñas en un color más oscuro, el cual estrenó a inicios de la semana pasada.

Pese a que la joven cantante de 21 años estaba entre las filas viendo el show, no lo acompañó en el escenario, lo cual encendió las alarmas de que algo podría andar mal, como se ha dicho en los últimos días.

En una entrevista con Paty Chapoy, el cantante reveló que en sus días libres, suele pintar. “Teníamos días de descanso y en el tiempo libre a mí me gusta leer, hacer carne asada (...) y quería practicar algo que fuera relajante. Entonces descubrí que me encanta pintar. Empiezo como abstracto y después toma forma, me relaja un montón”, contó el cantante a la titular de Ventaneando (TV Azteca).

En esa misma conversación, el intérprete originario de Caborca, Sonora, contó que a su esposa le gusta cocina y que tiene muy buen sazón.

“Ella tiene una gran cultura para la comida, es de Zacatecas, no sabes la comida que prepara, es increíble para la cocina. Esa también es su manera de consentirme. Yo le hago cuadros, le pinto cuadros. Lo descubrí hace poquito”.