Justin Bieber envía fuerte mensaje: “¿Cómo no sentir odio por el dolor vivido?”

Justin Bieber compartió una reflexión sobre el “odio” que ha sentido a lo largo de su carrera, atribuyéndolo al “dolor” que experimentó desde joven en la industria musical. A través de una historia en Instagram, el cantante de 31 años expresó cómo en el pasado se sintió incapaz de manifestar esas emociones, lo que lo hizo sentir “como si estuviera ahogándose”.

El emotivo texto recita lo siguiente:

De pequeño siempre me decían que no odiara. Pero me hacía sentir que no me estaba permitido tenerlo y por eso no le decía a nadie que lo había tenido. Lo que me hizo sentir como si me hubiera estado ahogando sintiéndome insegura para reconocerlo. Creo que solo podemos dejar ir el odio. Primero reconociendo que está ahí. ¿Cómo no podríamos sentir odio por todo el dolor que hemos experimentado?

El cantante alcanzó la fama global a los 16 años con su álbum debut, My World 2.0 (2010). Desde entonces, ha hablado abiertamente sobre los desafíos de la fama, incluyendo problemas de abuso de sustancias y depresión, los cuales han afectado su vida personal y sus relaciones.

El mensaje del intérprete de Peaches se produjo tras otra publicación en la que confesó sentirse a menudo como un “fraude” debido al síndrome del impostor. “Toda mi vida la gente me ha dicho: ‘Justin, te lo mereces’”, escribió, “pero siempre me he sentido indigno, como un impostor. Como si, si supieran realmente mis pensamientos, lo egoísta o crítico que puedo ser, no dirían eso”.

Bieber añadió que frecuentemente se siente “inepto y no calificado” para su éxito. “Si alguna vez te sientes como un impostor, bienvenido al club”, señaló.

El cantante publicó estas reflexiones mientras disfrutaba de una visita a Disneyland con su esposa, Hailey Bieber, y amigos como el rapero The Kid Laroi. En imágenes compartidas en redes sociales, la pareja aparece disfrutando de atracciones y vistiendo orejas de Mickey y Minnie Mouse, en un gesto de unidad en medio de especulaciones sobre su relación.

El mes pasado, representantes del artista negaron los rumores sobre su estado de salud tras la difusión de imágenes en las que se veía desaliñado. En declaraciones a TMZ, su equipo calificó las especulaciones como “agotadoras y lamentables” y negó que Bieber consumiera drogas.

Según su representante, el último año ha sido “transformador” para el cantante, quien ha puesto fin a varias amistades y asociaciones comerciales que “ya no le servían”. A pesar de esto, lamentaron que persistan “narrativas negativas y dañinas” sobre su vida.