Padre de Justin Bieber comparte inéditas fotos familiares tras rumores de problemas de salud

En medio de especulaciones sobre su estado de salud, Justin Bieber rompió su silencio con una reflexión en redes sociales sobre su percepción del éxito y sus sentimientos de insuficiencia.

“La gente me ha dicho toda mi vida: ‘Wow, Justin, te lo mereces’, y personalmente siempre me he sentido indigno”, escribió el cantante en sus historias de Instagram el 13 de marzo. “Como si fuera un fraude”.

Bieber también compartió pensamientos sobre la presión que ha sentido a lo largo de los años.

“Cuando la gente me dice que me merezco algo, me hace sentir como un estafador. Me digo: ‘Maldición, si tan solo supieran mis pensamientos. Cuán prejuicioso soy, cuán egoísta realmente soy. No estarían diciendo esto’”, añadió.