Los amores escandalosos de Mario Vargas Llosa: tía, prima y socialité

Madrid

Ese primer matrimonio acabó no sin problemas, aunque Vargas decidió compensar a Julia con los derechos de su primera novela, "La ciudad y los perros". Pero cuando ella dio su versión de la relación en "Lo que Varguitas no dijo", se los retiró.

Pero por lo que se supo después, en aquellas fechas ya había comenzado un romance con Isabel Preysler, una de las mujeres más conocidas de la prensa rosa en España y que había enviudado solo unos meses antes.

Tras días de rumores, aparecieron las primeras fotografías de la pareja en junio de 2015, lo que provocó una airada reacción de su esposa Patricia. Pero la relación de Vargas Llosa y Preysler, amigos desde hacía 20 años, ya era un hecho y no había marcha atrás.

El nobel pidió el divorcio en noviembre. "Este ha sido el año más feliz de mi vida. ¿No se me ve acaso feliz a mí?", afirmó rotundo en una entrevista con la revista Hola, con la que quiso zanjar todas las especulaciones sobre su relación con Preysler.

Pero en los más de siete años que duró la relación hubo muchos momentos en los que la pareja pasó por momentos complicados. Para Vargas Llosa fue difícil acostumbrarse a la popularidad de su pareja y sus posados constantes en todo tipo de eventos sociales.

Al presentar uno de sus libros, aseguró que prefiere salir solo en revistas literarias y no en las del corazón. "Pero no se cómo no salir en ellas, qué puedo hacer; si alguien lo sabe que me lo diga", espetó.

Aunque poco después afirmaba rotundo: "Por fin he sabido que la palabra felicidad tiene nombre y apellido: Isabel Preysler". Pero los hijos del escritor se oponían a una relación en la que nunca llegaba la boda que al principio parecía inminente.

Y en diciembre de 2022 llegó el comunicado de Preysler: "Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente". Parecía una separación amistosa pero no lo fue.

Desde el entorno de Preysler se hablaba de celos por parte del escritor. Y un cuento publicado en 2021 que había pasado hasta entonces desapercibido fue la gota que colmó el vaso.

"Todas las noches, parece mentira, desde que cometí la locura de abandonarla pienso en ella y me asaltan los remordimientos. Creo que solo una cosa hice mal en la vida: abandonar a Carmencita (el primer nombre de Patricia Llosa es Carmen) por una mujer que no valía la pena (...) Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón", decía el relato.

Se acabó la relación y poco después el nobel comenzó a hacer más planes con sus hijos a los que poco a poco se fue uniendo de nuevo su exmujer, con la que recuperó una cercanía que ha mantenido hasta su muerte.

Esa cercanía recobrada quedó fijada en las fotos de su último cumpleaños, el pasado 28 de marzo, en que se rodeó de sus hijos, familiares y amigos más íntimos. Y allí estuvo Patricia.