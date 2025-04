Daniel Bisogno no dejó testamento, confirma su hermano

México.

“Por este medio queremos corroborar que, en efecto, Daniel no dejó elaborado ningún testamento”, expuso inicialmente Alex Bisogno en el comunicado que publicó la noche de ayer. “Lamentamos muchísimo esta situación que ha dejado a nuestra familia en una posición complicada”.

Vía Instagram, Alex Bisogno publicó un comunicado para informar la situación legal que vive su familia tras el deceso de Daniel Bisogno, ya que recordó que su hermano no dejó testamento. Asimismo, aseguró que su familia no pelea por el dinero porque la heredera es la hija del fallecido conductor, Michaela Bisogno , de 9 años de edad.

“La familia Aguilar Bisogno no está peleando ninguna herencia que le corresponde a Michaela. Para nosotros, lo más importante es su bienestar y así será siempre. Les rogamos al público y a la prensa que no permitan que unos cuantos mientan, tratando de buscar antagonistas o escándalos que no existen.

Si bien no estamos peleando ninguna herencia que le corresponde a Michaela, como familia velaremos para que dicha herencia se cumpla a cabalidad y que ella sea la verdadera y única beneficiaria de los bienes de Daniel”, se lee en el comunicado.

Mediante el comunicado, Alex Bisogno también destacó que la madre de Michaela Bisogno, Cristina Riva Palacio, es quien cortó la comunicación con su familia “desde hace unas semanas”, además de que comenzó un juicio de intestado. Alex Bisogno expuso que la postura de la madre de la única hija de Daniel Bisogno podría llevar a otras diligencias legales “innecesarias”.