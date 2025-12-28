Ranking IFFHS: Yamal supera a Messi, golpe al argentino y Concacaf sorprende

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) dio a conocer a los mejores del 2025. Te mostramos algunos de los rankings.
RANKING DE ARQUEROS / 10. Yassine Bounou (Al Hilal de Arabia Saudita) -- El marroqui tuvo una destacada participación en el Mundial de Clubes y es uno de los líderes de la Selección de Marruecos.
9. Jordan Pickford (Everton de Inglaterra) -- El arquero británico se metió en el topo de la IFFHS.
8. Robert Sánchez (Chelsea de Inglaterra) -- El portero español ha tenido una gran temporada y ganó el Mundial de Clubes con los Blues.
7. Emiliano 'Dibu' Martínez (Aston Villa de Inglaterra) -- El arquero argentino queda fuera del Top 5, pero se mantiene entre los mejores. Junto con su equipo van en el tercer lugar de la Premier.
6. Alisson Becker (Liverpool) -- El brasileno también entró en el ranking de los mejores arqueros del 2025.
5. David Raya (Arsenal) -- El guardameta español ha tenido una destacada participación con los Gunners y se coloca en la lista de los mejores.
4. Manuel Neuer (Bayern Múnich) -- El alemán sigue en un gran nivel, por lo que no podía faltar en el ranking.
3. Yann Sommer (Inter de Milán) -- El suizo continúa con buena racha y se mete dentro de los mejores del 2025.
2. Thibaut Courtois (Real Madrid) -- El portero belga ha destacado por sus enormes atajadas y salvando a su club en muchas ocasiones.
1. Gianluigi Donnarumma (PSG / Manchester City) -- El italiano fue el más destacado del 2025, según el ranking de la IFFHS.
RANKING DE ENTRENADORES DE SELECCIONES / Javier Aguirre (México) -- El estratega de Concacaf es una de las sorpresas en la lista y se coloca dentro de los mejores en el 2025.
Luis de la Fuente (España) -- Fue elegido por segundo año consecutivo como el mejor entrenador de selecciones masculinas del mundo según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).
Así quedó el ranking de mejores entrenadores a nivel de selecciones en 2025 y sus puntos. Javier Aguirre sorprendió en la lista.
RANKING DE JUGADORES CREATIVOS DE LA IFFHS // 10. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/ Liverpool) -- Aunque no está teniendo un gran inicio en la Premier, destacó en la pasada temporada con su ex equipo en Alemania.
9. Bruno Fernandes (Manchester United) -- Lidera a su equipo en la Premier y es una de las figuras de peso en la Selección de Portugal.
8. Martin Ødegaard (Arsenal FC) -- Comanda a los Gunners en la Premier League y se metió dentro de los mejores según la IFFHS.
7. Kevin De Bruyne (Manchester City/SSC Napoli) -- ahora juega en Italia, pero sigue destacando con su juego creativo.
6. Jude Bellingham (Real Madrid) -- El inglés es una de las figuras en el cuadro blanco, por lo que su presencia no sorprende en el ranking.
5. Cole Palmer (Chelsea) -- El inglés lideró a los Blues en el Mundial de Clubes 2025, en donde ha tenido una destacada temporada.
4. Lionel Messi (Inter Miami) -- El argentino se metió en el ranking con sus asistencias y liderazgo con las Garzas, lo que le permitió ganar su primera MLS. El '10' fue superado en el top por Lamine Yamal.
3. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- La juvenil estrella superó al argentino en puntajes y se encuentra dentro del TOP3. Lideró al club durante el 2025 y ganó con España la Eurocopa.
2. Pedri (FC Barcelona) -- Sin duda, el español se ha convertido en el que mueve los hilos en el club azulgrana y la Selección. A su corta edad, ya es figura con su juego creativo en ambas.
1. Vitinha (PSG) -- Lo ganó todo con los parisinos y se quedó en el primer lugar de los mejores jugadores creativos del 2025.
Así quedó el ranking de los mejores jugadores creativos del 2025 y sus puntajes.