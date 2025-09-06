Alicia Villarreal contrata a la abogada de “El Chapo”

Ciudad de México.

La cantante mexicana Alicia Villarreal ha dado un giro inesperado en su vida legal y mediática al contratar a Mariel Colón Miró, reconocida por haber formado parte del equipo de defensa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán y de su esposa Emma Coronel.

La decisión de Villarreal surge en medio de una serie de controversias que han rodeado su vida personal en los últimos meses.

Tras su separación de Cruz Martínez —con quien estuvo casada por más de dos décadas— y el inicio de una nueva relación con el influencer Cibad Hernández, la intérprete de “Te quedó grande la yegua” enfrenta ahora acusaciones públicas por parte del músico Francisco Cantú, quien asegura haber tenido un romance con ella mientras aún estaba casada.

Ante estas declaraciones, Alicia decidió tomar cartas en el asunto y buscar respaldo legal en Estados Unidos. Mariel Colón, quien ha ganado notoriedad por su defensa en casos de alto perfil, confirmó que representará a la artista en una demanda por difamación y buscará una orden de restricción contra Cantú.