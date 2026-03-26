Adamari López cuenta que una mujer casada la mandó al psicólogo tras infidelidad

Durante los tres años que lleva animando las tardes de Univision como copresentadora del talk show Desiguales, Adamari López ha hecho muchas confesiones sobre su vida personal que han acaparado titulares y han generado mucha conversación y debate en las redes sociales.

Cuando creíamos que ya lo habíamos escuchado todo, la carismática presentadora y actriz puertorriqueña, quien solo en Instagram supera los 9 millones de seguidores, sorprendió este miércoles tanto a sus compañeras como al público con una inesperada revelación sobre su vida amorosa que dejó a todos con la boca abierta.

La inolvidable villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor ya había revelado en numerosas ocasiones que le habían sido infiel y que ella misma había descubierto esas infidelidades, lo que no había contado es que le fueron infiel con una mujer casada.

“Yo tenía tanta rabia que lo que yo quería era llamar al esposo de la persona para dejarle saber que su esposa estaba cometiendo ese acto”, relató Adamari.

“¿La mujer que estaba hablándose con tu pareja del momento estaba casada?”, le preguntó incrédula su compañera Migbelis Castellanos.

“Estaba casada y tenía una hija como de 14 años”, confirmó la presentadora.

Adamari detalló que no conocía a la mujer, pero sí sabía cómo conseguir al esposo “porque todo se averigua en esta vida”.

“Mi rabia y mi coraje... lo que quería era ir, obviamente dejar a la pareja, y decirle al esposo que su esposa...”, se sinceró.

“¿Y qué hiciste?”, quiso saber su compañera Amara La Negra.