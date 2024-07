Actriz de “Harry Potter” es registrada como discapacitada

Miriam Margolyes ha sido registrada como discapacitada.

La actriz de ‘Harry Potter’, de 83 años, admitió que tiene dificultades para caminar mientras informaba acerca de su estado de salud, en el que también confesó que se arrepiente de no haber hecho cambios serios en su vida después de someterse a una operación en 2023 en la que se le reemplazó la válvula aórtica por una transcatéter para evitar una cirugía a corazón abierto más invasiva.

También contó a la revista Closer que sufre estenosis espinal, una enfermedad que ejerce presión sobre la médula espinal y los nervios: “No puedo caminar muy bien y estoy inscrita como discapacitada, por lo que necesito todo tipo de ayuda. Tengo dos bastones y una andadera y son un rollo, pero ahora tengo un scooter de movilidad, que es muy divertido”.

Miriam añadió en la entrevista que ojalá hubiera podido lograr su peso y considera que no hacerlo es una derrota.

Anteriormente, había declarado al podcast ‘How to Fail’: “Soy una masa de grasa. Estoy gorda. Y ser gorda y tener 82 años es verdaderamente patético”.

Miriam también ha compartido sus temores sobre el envejecimiento y ha dicho que tiene miedo de no poder permitirse enfermeros que cuiden de ella a medida que su salud se deteriora.

Dijo a Radio Times: “Me preocupa no tener suficiente dinero para cuidadores cuando finalmente me quede paralítica, o lo que sea que me vaya a pasar”.

Es por ello que la actriz se centra ahora en ahorrar dinero en efectivo para mantenerla a ella y a su pareja Heather, con la que lleva junta desde 1968.

La estrella tiene un buen sueldo gracias a la nueva serie de la BBC Two, ‘Miriam Margolyes: A New Australian Adventure’ y graba videos para sus fans en el sitio web Cameo, donde cobra 128 dólares por un clip de felicitación especial.

Calcula que le ha reportado 468.000 dólares desde 2020, y en 2023 ganó 320.000 dólares por sus memorias ‘¡Oh Miriam!’.