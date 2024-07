Cristiano Ronaldo insinúa que ya está casado con Georgina Rodríguez

El futbolista Cristiano Ronaldo ha insinuado que ya está casado.

El astro del futbol, de 39 años, se refirió a Georgina Rodríguez -su pareja desde hace tiempo- como su “esposa” en un nuevo video promocional de la marca de fitness, Whoop.

Durante un recorrido por el gimnasio de su casa, Ronaldo -que ahora juega en el Al Nassr de Arabia Saudí- dijo: “Lo más importante no es lo que haces, sino lo que tienes que hacer. Cuando no entreno en el club, me gusta hacer ejercicio con mi esposa en casa. Puedo presionarla y ella también puede presionarme”.

La exestrella del Manchester United y del Real Madrid comenzó a salir con Georgina Rodríguez allá por 2016. Pero un portavoz del icono deportivo se ha negado a confirmar o negar si realmente se han casado.

El portavoz dijo a la revista PEOPLE: “En este momento, no tengo conocimiento de si Cristiano está casado o no con Georgina”.