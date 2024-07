Lady Gaga escupió su café al escuchar cantar a Joaquín Phoenix

Joaquín Phoenix ha recordado que Lady Gaga “escupió café” cuando le escuchó cantar por primera vez durante el rodaje de ‘Joker: Folie a Deux’.

El actor de 49 años retoma el papel de Arthur Fleck/The Joker en la secuela y ha revelado los consejos vocales que recibió de la estrella del pop reconvertida en actriz, que interpreta a la terapeuta musical Lee/Harley Quinn.

En una entrevista con la revista Empire, Joaquín Phoenix dijo: “Creo recordar que escupió café la primera vez que canté, así que me sentí bien, fue emocionante y me hizo sentir seguro. Gaga siempre me animó mucho. Me decía: ‘Haz lo que sientas, está bien’”.

Y añadió: “Para alguien que no es un artista en ese sentido, puede ser... incómodo hacerlo, pero también muy emocionante”.