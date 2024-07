Elizabeth Banks estuvo a punto de morir atragantada

Elizabeth añadió: “Tuvo que hacerlo dos veces. Se llama Julius. Es mi ángel de la guarda. Julius, te quiero”.

Dijo que después de que él “le salvara la vida” quería utilizar su plataforma para animar a la gente a aprender a hacer la maniobra de Heimlich.

Elizabeth prosiguió: “Asegúrate de que sabes hacerlo. Háblalo con tu familia”.

La técnica de primeros auxilios consiste en que una persona aplique presión contra el abdomen de la víctima de asfixia para forzar la salida del objeto que bloquea sus vías respiratorias.

Elizabeth añadió que el mundo está lleno de ideas erróneas sobre este método, como que puede romper las costillas de las personas.

Dijo: “Se están muriendo, así que rómpele una costilla si es necesario. No me habría importado que me rompieran una costilla. Literalmente no podía respirar y me daba mucho miedo”.