París y los gatos, una historia de amor que perdura

París, Francia

"Yo precisamente pensaba que había más perros que gatos en París. A los perros los vemos en la calle, y luego está el problema de sus excrementos. Con los gatos no es así, son más discretos", afirma la dueña de Griotte.

Según Apur, hay 146.883 felinos frente a 77.289 caninos registratos en parís, una ciudad de poco más de dos millones de habitantes. En conjunto, hay uno de estos animales por cada diez parisinos.

Aunque el apartamento de Anne-Hélène y Griotte goza de una superficie algo mayor que la media de la capital, la asociación apunta a que los espacios reducidos en los que viven muchos parisinos ha contribuido al furor por los gatos.

"Puede ser un factor explicativo, porque solo el 1 % de los parisinos habita en una casa; la inmensa mayoría reside en apartamentos", incide la directora del Apur Pelloux, para quien la "cuestión afectiva" juega también un rol.

La urbanista destaca que son las residencias con niños las que muestran una mayor tendencia a acoger felinos.

"En mi caso fue así, comencé a convivir con gatos porque mis hijos me lo pidieron. En una ciudad como París hay falta de contacto con la naturaleza y con un animal de compañía mantenemos de alguna manera un nexo de conexión", completa Anne-Hélène, quien recuerda el sexto sentido del animal, que sabía cuando uno de sus hijos estaba enfermo.

Luego, para superar un divorcio, el propio médico le recomendó tener uno. Además del rol afectivo, ella subraya el estético, el de un "animal siempre elegante, nunca ridículo".

"Me he dado cuenta además que hay gatos en las ciudades que son bellas y París es tan bella que no tiene cómo no estar unida a los gatos", finaliza la dueña de Griotte.