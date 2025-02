Acento de Adrien Brody reabre heridas de Hollywood en los Óscar sobre IA

Los Ángeles (EE.UU.)

Hablar de IA en la meca del cine significa recordar la huelga histórica de guionistas, actores y productores de cine que en 2023 paralizó durante más de 100 días una de las industrias con mayor peso económico en Estados Unidos.

Entre sus múltiples demandas para mejorar las condiciones del sector, que provocaron pérdidas de 6.500 millones de dólares para la economía californiana, se encontraba limitar el uso de la IA en la profesión.

Estas preocupaciones son de hecho a la esfera política, con el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, soportando las restricciones de esta tecnología y fijando cotos para que los grandes estudios de Hollywood precisaran de un consentimiento expreso para explotar la imagen de los artistas.

Jancsó admitió que el uso de la IA resulta controvertido entre miembros del sector, pero consideró que “no debería serlo”.

“Deberíamos tener un debate muy abierto sobre qué herramientas podemos proporcionarnos la IA. No hay nada en la película que utilice IA que no se haya hecho antes”, sostuvo en Redshark.

Y es que, pese a que la huelga histórica logró importantes avances en el sector, todavía persisten brechas en la industria del entretenimiento.

Un estudio a 300 trabajadores de la industria publicado en enero del año pasado reveló que tres cuartas partes de los encuestados indicaron que la IA contribuyó a eliminar, reducir o consolidar los puestos de trabajo en sus empresas, según The Hollywood Reporter.

Solo superada por el narco musical 'Emilia Pérez' con 13 candidaturas, 'The Brutalist' compite a mejor película con el musical 'Wicked', quien opta a la misma cantidad de premios, 'Anora', 'A Complete Unknown', 'Conclave', 'Dune: Part Two', la brasileña 'I'm still here', 'Nickel Boys' y 'The Substance'.