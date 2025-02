Conan O´Brien, el elegido al frente de los Óscar de este domingo

Estados Unidos.

O’Brien, nacido en Brookline, Massachusetts en 1963, posee una amplia experiencia como humorista y presentador, y un éxito contrastado como conductor del programa de televisión de “Late Night with Conan O´Brien” , más visto en Estados Unidos durante más de quince años.

Ellen DeGeneres también tuvo actuaciones memorables, protagonizando momentos viralizados en redes sociales, como cuando pidió pizza en directo y la compartió con destacadas estrellas en la gala, o cuando organizó un selfi con Angelina Jolie, Meryl Streep y Brad Pitt, entre otros.

Sin embargo, no todo el mundo ha salido bien parado después de presentar la gala de entrega de trofeos. Lo saben bien Anne Hathaway y James Branco, considerados los peores maestros de ceremonias de todas las entregas de premios. Sus actuaciones musicales, con una evidente falta de química entre ellos, no hicieron gracia a casi nadie.

Tal vez Jimmy Kimmel, que ha presentado la gala durante cuatro años, no ha querido repetir por no tener que superar de nuevo malos tragos como el de decirles a los integrantes de “La la Land” (2016) que había ocurrido un error y ellos no eran los ganadores a mejor película, después de tener a todo el equipo en el escenario con la estatuilla en su poder.

Aunque salió bien parado del incidente y luego repitió experiencia en tres ediciones más, tal vez no ha querido volver a tentar a la suerte. Algo que muy probablemente hubiera decidido Chris Rock, si hubiera sabido con anticipación que, en su tercera presentación, su amigo y compañero Will Smith se iba a abalanzar sobre él propinándole un bofetón y, posteriormente, gritarle improperios desde la butaca. Un momento tan bizarro, tan inesperado y chocante, que se ha convertido en el momento más desagradable de toda la historia de los Óscar