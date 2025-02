Rihanna sobre su nuevo disco: “No será nada de lo que se espera”

La espera ha sido larga, pero Rihanna asegura que valdrá la pena. En una entrevista reciente con Harper’s Bazaar, la cantante y empresaria reveló detalles sobre su próximo álbum, el primero desde el lanzamiento de Anti en 2016.

Según explicó, este nuevo trabajo no será lo que sus seguidores esperan, ya que ha decidido alejarse de las fórmulas comerciales y explorar un enfoque más artístico y personal.

“Sé que no será nada de lo que se espera. No va a ser comercial. Estará donde mi arte merece estar ahora mismo. ¡Siento que finalmente lo he logrado!”, afirmó la artista.

De acuerdo con lo publicado por Harper’s Bazaar, Rihanna ha dedicado los últimos ocho años a trabajar en este proyecto, aunque el proceso no ha sido lineal.

La cantante confesó que pasó por diferentes etapas creativas, explorando estilos y géneros, pero que ninguno parecía encajar con su evolución personal y artística. “Estuve en el estudio todos estos ocho años.

Pero no me golpeó. Lo estaba buscando. Pasé por fases de lo que quería hacer. ‘Este tipo de álbum, no aquel álbum’”, explicó. Finalmente, decidió que su música debía reflejar su crecimiento y no limitarse a las expectativas externas.