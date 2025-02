John Lithgow se une a serie de HBO como el nuevo Dumbledore en Harry Potter

John Lithgow confirma que interpretará a Albus Dumbledore en la serie de televisión de Harry Potter. Tras el éxito de las ocho películas de Warner Bros., la querida serie de libros de JK Rowling está lista para dar el salto a la pantalla chica en una nueva serie de HBO.

Francesca Gardiner será la showrunner de la serie de televisión de Harry Potter , pero ha sido un misterio quién protagonizará la serie. La semana pasada, se informó que Lithgow podría estar cerca de llegar a un acuerdo para protagonizar a Dumbledore, un papel que anteriormente interpretaron los fallecidos actores Michael Gambon y Richard Harris.

En una entrevista con Liam Crowley de ScreenRant para promocionar su nuevo proyecto, The Rule of Jenny Penn, Lithgow ahora confirma oficialmente que ha sido elegido para interpretar al director de Hogwarts en el programa de televisión Harry Potter de HBO.

Aunque el actor, que tiene 79 años, no revela ningún detalle sobre la serie, sí admite que la decisión de aceptar fue un desafío debido al inmenso compromiso de tiempo en esta etapa de su carrera. Vea el comentario de Lithgow a continuación:

“Bueno, para mí fue una sorpresa total. Me acaban de llamar por teléfono en el Festival de Cine de Sundance para otra película, y no fue una decisión fácil porque me va a definir para el último capítulo de mi vida, me temo. Pero estoy muy emocionado. Algunas personas maravillosas están volviendo a centrar su atención en Harry Potter. Por eso ha sido una decisión tan difícil. Tendré unos 87 años cuando llegue la fiesta de despedida, pero he dicho que sí”.

La serie de televisión de Harry Potter , que se filmará en Warner Bros Studios Leavesden, donde se filmaron las películas, está programada para debutar en HBO a fines de 2026 o principios de 2027.

Diseñada para durar más de una década en televisión, la serie de Harry Potter proviene de la escritora y showrunner Francesca Gardiner y el director y productor ejecutivo Mark Mylod.

Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y Max Content, en el momento del anuncio original calificó el programa como una “adaptación fiel” de las novelas de J.K. Rowling que “profundizará en cada uno de los libros icónicos”.