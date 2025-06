Aaron Paul dice que Bryan Cranston es ‘la persona más inmadura que ha conocido’

Madrid, España.

Aaron Paul ha llamado al actor Bryan Cranston “la persona más inmadura que he conocido en mi vida”.

La pareja protagonizó ‘Breaking Bad’ y desde entonces han sido firmes amigos, pero Aaron ha admitido que el intérprete de Walter White solía hacerle muchas bromas y consiguió convencerle de que su personaje Jesse Pinkman había sido asesinado antes de tiempo.

Durante una participación en la serie de YouTube, ‘Hot Ones’, Aaron dijo: “Es mi mejor amigo, el padrino de mi hijo, le adoro, anoche hablé con él durante una hora por teléfono. Estoy obsesionado con él, pero también es la persona más inmadura que he conocido en mi vida, y lo digo con amor y respeto”.

Aaron continuó recordando un incidente cuando Bryan salió de la oficina de producción e insinuó que su amigo tendría una salida temprana de la serie.

Indicó: “Bryan me dijo: ‘Ven aquí, está bien’, y me dio un largo abrazo. Y yo le dije: ‘¿Qué estás haciendo?’. Él respondió: ‘Al menos sales a lo grande, ¿eh?’. Y yo le dije: ‘¿De qué estás hablando?’, Él mencionó: ‘¿Has leído el último guión?’. Le dije: ‘No’. Él dice: ‘Oh, bueno, léelo, y estoy aquí si me necesitas’”.