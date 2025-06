Kylie Jenner revela detalles sobre su aumento de busto

Estados Unidos.

La empresaria y estrella de telerrealidad Kylie Jenner dio detalles sobre su aumento de senos en un comentario de TikTok el lunes, después de que un fan la elogiara por su “aumento de senos más perfecto y natural que jamás haya visto”. El usuario de redes sociales le preguntó a la magnate del maquillaje: “Ayuda a una chica @Kylie Jenner, solo quiero saber cómo lograr que se sienten así, con respeto”. Jenner, de 27 años, respondió: “¡445 cc, perfil moderado, la mitad debajo del músculo! ¡¡¡silicona!!!”. La ex estrella de “Keeping Up With the Kardashians” incluso compartió el nombre de su médico de Beverly Hills, California, Garth Fisher, en el comentario. Kourtney Kardashian y Khloé Kardashian han trabajado con Fisher a lo largo de los años para un aumento de senos y la extirpación de un tumor facial canceroso, respectivamente. Jenner concluyó: “Espero que esto ayude, jaja”.

Los fans de la creadora de Kylie Cosmetics quedaron encantados con su respuesta, calificando a la estrella de “Kardashians” de “chica de chicas” y “reina”. Negación La estrella de Hulu ha reaccionado a los rumores de cirugía plástica en múltiples ocasiones a lo largo de los años, incluso negando en una publicación de blog de septiembre de 2015 que se hubiera sometido alguna vez al quirófano. “¡No me he puesto implantes de pecho! Todo el mundo está obsesionado con eso”, escribió en su sitio web en aquel momento. “La verdad es que, con la edad, he subido 7 kilos y mi cuerpo ha cambiado; definitivamente me he engordado”. Al mes siguiente, la entonces joven de 18 años tuiteó: “No me he hecho nada más que los labios, pero nadie parece creerlo”.