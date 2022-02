“A sus 15 años Carla tiene la potencia de voz de una persona de 30”: Glenda Vega

Como una estudiante enfocada y con un talento nato, así define Glenda Vega, maestra de música, a la hondureña Carla Zaldivar (15), quien representa al país en la segunda edición del programa Idol Kids España.

“Conocí a Carla cuando ella apenas tenía cuatro años y era estudiante de la Fundación Mhotivo. Yo estaba formando el coro de preescolar y ella participó en las audiciones, me dijo que cantaba ópera y yo pensé que se trataba de una ocurrencia por su edad”, dijo Vega en entrevista con Diario LA PRENSA.

Sin embargo, afirmó que se llevó una sorpresa, pues la pequeña hizo un vibrato natural nada común para su edad.

“A partir de ese momento, comenzamos a desarrollar el enorme potencial con el que nació Carla; sin embargo, lo que más me capturó fue su determinación y disciplina. Siempre ha sabido lo que quiere y por eso está llegando lejos. Actualmente, ella tiene una potencia de voz similar al de una persona de 30 años, lo cual es admirable porque apenas tiene 15”, comentó la licenciada en arte con especialidad en Música.

La maestra de música y fundadora de Glenda Vega’s Studio, radica en Las Vegas, Estados Unidos, pero asegura que a pesar de la distancia se mantiene en constante comunicación con la adolescente y sus padres.

“La familia de Carla está muy emocionada y orgullosa de ver cuán lejos ha llegado a través de su pasión por la música y por supuesto yo también me siento feliz porque ha sido mi hija musical, desarrollamos esta conexión a través de la música y sigue intacta hasta el día de hoy”.

Según la docente, Carla tuvo que emigrar del país junto a su familia en busca de mejores oportunidades, situación que viven miles de hondureños.

”Poco a poco se ido habriendo paso gracias a su talento, pero esto no ha sido de la noche a la mañana; es el resultado del esfuerzo que viene haciendo desde que tenía tan solo cuatro años”.

La docente, que actualmente imparte clases de música de manera virtual a personas en Honduras, Estados Unidos y México, también animó a los padres de familia para que apoyen el talento de sus hijos.

Por último, comentó que Carla está muy feliz con el apoyo que ha recibido de los compatriotas dentro y fuera del país.

Asimismo, invitó a que vayan a las redes sociales de Idol Kids y reaccionen en las imágenes y videos de Carla.

Cabe mencionar, que en su primera participación Zaldívar cantó la versión en español de la canción I have Nothing de Whitney Houston y recibió el ticket dorado.

“Qué barbaridad, qué forma de cantar. Carla me ha encantado tienes una voz brutal, súper potente. Es una canción muy difícil y me encanta que la hayas cantado en español, de hecho, me emocionó”, dijo Ana Mena, miembro del jurado.