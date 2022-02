A su corta edad, la pequeña Carla Zaldívar pone en alto a Honduras participando en la segunda edición del concurso de canto Idol Kids España.

El programa se estrenó el pasado 11 de enero por la cadena Telecinco y el video de la participación de Zaldivar fue recientemente publicado.

Tras la presentación de la hondureña, con la canción I have nothing, versión en español, los miembros del jurado se pusieron de pie y halagaron la hermosa voz de la pequeña.

“Qué barbaridad, qué forma de cantar. Karla me ha encantado tienes una voz brutal, súper potente. Es una canción muy difícil y me encanta que la hayas cantado en español, de hecho, me emocionó”, dijo Ana Mena, parte del jurado del programa.

La pequeña no podía borrar la sonrisa de su rostro al recibir tan buenos comentarios, pues mencionó que había tenido problemas con la voz y que la canción de Whitney Houston era un reto para ella.

Sin embargo, sacó adelante la canción de manera ejemplar, pues el público gritaba al unísono “ticket dorado”.

Zaldívar recibió el ticket dorado y un gran abrazo de parte de la la jurado Mena.

La nueva edición del programa promete emociones fuertes, un nivelazo de artistas y que cuenta con un jurado de lujo: Omar Montes, Camela y Ana Mena.