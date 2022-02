De acuerdo con el programa ‘Chisme No Like’, Nodal se habría enfurecido al conocer que en realidad la deuda de la cantante correspondía a 500 mil dólares y no los millones que ella le pedía.

Aunque han circulado diversas teorías sobre el rompimiento, una de las más fuertes es que la actriz de la telenovela ‘Cómplices al rescate’ le habría solicitado a su hoy ex novio la cantidad de cuatro millones de dólares para abonar a la deuda que tiene con el Servicio de Administración Tributaria por cargos de impuestos atrasados.

En medio de las versiones, ahora sobresale una más que apunta a una supuesta infidelidad por parte del coach del programa ‘La Voz’.

Según trascendió en el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, el ganador del premio Grammy habría visitado la casa de su ex novia María Fernanda, cuando la también actriz de la serie española ‘Bienvenido a Edén’ habría estado de viaje en la ciudad de Nueva York.

Se especula que tras la visita de Christian a la casa de su ex novia, Belinda habría enfurecido al grado de terminar la relación de año y medio.

“Mientras ella estaba en Nueva York, el niño Nodal se fue a Tapalpa, ahí vive la ex novia y fue a ver al ex cuñado porque es muy amigo del ex cuñado. Hay un berrinchazo en medio”, comentó la presentadora mexicana Pati Chapoy.

En redes sociales también se compartieron las fotos que comprobarían que el músico estuvo en la casa de su ex, pues en una de las imágenes aparece sentado en un sillón, cubriéndose la cara.