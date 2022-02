El cantante de música regional mexicana Christian Nodal tenía entre sus planes incluir a Belinda en su testamento.

Así lo dijo el artista de 23 años el pasado diciembre, cuando fue entrevistado por el programa ‘Ventaneando’.

Durante la entrevista, los reporteros tocaron el tema de su futuro, a lo que Nodal contestó y siempre incluyó a su entonces prometida.

Christian Nodal mencionó que estaba dispuesto a dejar parte de sus bienes a Beli siempre y cuando esta fuera su esposa y madre de sus hijos.

LEA: Aseguran que Christian Nodal habría engañado a Belinda con su exnovia

“Todavía no tengo un testamento, porque realmente no tengo qué dejarle a un hijo o a alguien más, no tengo todavía esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer, cuando considere que esté en una etapa más grande, que mi carrera esté más concluida, claro que lo voy a hacer”, mencionó.