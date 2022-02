El cantante canadiense Michael Bublé y su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato, anunciaron de una forma muy original la espera de su cuarto hijo: mostrando la creciente pancita en el video musical del nuevo tema ‘I’ll Never Not Love You’.

El clip muestra a Michael en una secuencia de sueños antes de que Luisana lo saque de él, para posteriormente revelar que está embarazada.

El video es la continuidad de su historia de amor que comenzó cuando la actriz de 34 años participó en la producción del video del tema ‘Haven’t Met You Yet’, hace 10 años.

El artista escribió en Twitter sobre el estreno de nueva música durante el fin de semana: “’Haven’t Met You Yet’ fue el hermoso comienzo de un verdadero romance. 10 años después, la historia continúa en la extraordinaria secuela ‘I’ll Never Not Love You’ 22.2.22”.