$!La primera policía en ser parte del Miss Mundo Honduras renuncia al certamen

Yaneth Casalegno (23), quien sería la primera agente de policía en competir en el concurso Miss Honduras Mundo, informó en sus redes sociales que renuncia a dicha competencia.

La hermosa hondureña redactó y envió una carta al certamen de belleza para presentar de manera formal su salida del reconocido concurso de belleza.

“Agradezco todas las oportunidades de crecimiento personal y preparación profesional que se me brindaron durante el tiempo, aprendizajes que me permitieron consolidar mi perfil; motivos personales me llevan a tomar esta decisión, espero que sea tomada de la mejor manera por la dirección de esta compañía”, detalló en el documento.

Por otra parte, Casalegno adelantó en las historias de su Instagram que será parte de otra organización, pero no reveló más detalles.

La joven oriunda de Tegucigalpa, capital de Honduras, se desempeña como agente de la Policía Nacional desde el 2018 y este años egresa de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

El Miss Honduras Mundo se desarrollará del 23 al 27 de febrero en el hotel Palma Real, ubicado en La Ceiba.