Sergio Ramos deja impactado a todo Monterrey y México con tremendo anuncio

El legendario defensor español Sergio Ramos vivió la noche de este sábado 6 de diciembre su último partido como jugador de los Rayados del Monterrey en la primera división del fútbol de México. El experimentado zaguero central, de 39 años de edad, se encargó de informar que no seguirá jugando en el balompié azteca y se marcha eliminado en la etapa de semifinales tras ser despachado por el Toluca en una trepidante semifinal que finalizó 3-2 a favor de los "diablos rojos".

Ramos anunció en plena zona mixta su adiós de Rayados de Monterrey y del futbol mexicano. El exjugador del Real Madrid comentó que desde hace unos días hizo saber su postura, por lo que una renovación y su continuidad se terminó por diluir. "Siempre duele, perder una Semifinal, creo que canalizar la primera parte, casi la regalamos, nos faltó intensidad, ritmo, se puede perder porque al fin y al cabo esto es futbol, se pierde como jugando la segunda parte en México", comenzó diciendo en charla con TUDN. Posteriormente de forma contundente confirmó que no seguirá jugando en la Liga MX: ""Al final lo dejé muy claro la semana pasada, hoy es mi último partido", dijo a Javier Rojas, reportero de TUDN.

Cabe resaltar que el español anotó un tanto de penal en el juego de vuelta de la semifinal ante Toluca, donde el Monterrey terminó por caer eliminado. Sergio Ramos llegó en febrero de 2025 a los Rayados de Monterrey, consolidándose como una de las contrataciones más mediáticas e históricas de la Liga MX. El exdefensor de Real Madrid, de 38 años, llegó al Club de Futbol Monterrey como agente libre con un contrato inicial de un año (hasta el 31 de diciembre de 2025) y se marcha sin poder salir campeón con los Rayados.

