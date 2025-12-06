Sergio Ramos vivió un 'infierno': eliminado de la peor forma con Monterrey

Toluca, México.

Sin tiempo para lamentar la ausencia por lesión de Alexis Vega, una de sus bujías de ataque, el Toluca mantuvo las líneas adelantadas ante unos Rayados obligados a defenderse y con pocas opciones de crear peligro.

El equipo del español llegó con la ventaja mínima, pero no se esperaron la ráfaga de goles del cuadro local en 50 minutos. El primero vino gracias a Federico Pereira en el minuto 19 y João Paulo Dias Fernandes aumentó la cuenta dos minutos antes de terminar con el primer tiempo.

¡Fue un 'infierno'! El Monterrey de Sergio Ramos protagonizó un intenso partido en el Estadio Nemesio Diez, sin embargo, no le ajustó y terminó perdiendo este sábado 6 de septiembre ante el Toluca (3-2) en la vuelta de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX.

Las cosas no estaban mejorando para el Monterrey, ya que Helinho anotaba de penal el tercero al 51', ese tanto que estaba terminando con las aspiraciones del equipo comandado por Segrio Ramos.

Pero fue el propio exjugador del Real Madrid el que le hizo creer en la remontada, de esas que solo su ADN madridista le iba a permitir. El defensor español descontó al 58' desde la vía penal y más adelante, los Rayados igualaron la serie con un tanto de Roberto de la Rosa al 75.

El final fue dramático. El Monterrey ahogó a los Diablos en su casa y pisó el área de manera reiterada, pero el portero Hugo González apareció oportuno.

Pero no les ajustó el tiempo y el Monterrey se quedó sin final de la peor manera tras igualar 3-3 en el global. Toluca obtuvo el primer ticket a la gran final del Apertura 2025 de la Liga MX al terminar en mejor posición en la tabla; van con el objetivo del bicampeonato.

El Toluca eliminó a los Rayados de Ramos y espera a su rival en el último desafío para definir el título, que saldrá de la serie entre Tigres vs Cruz Azul, equipos que igualaron 1-1 en la ida y este sábado se enfrentan en el Estadio Universitario de la UANL.