Tabla Liga Española tras triunfo del Barcelona al Betis; amargan al Real Madrid

Barcelona, España.

¡No suelta la cima! El Barcelona de Hansi Flick no dio paso a tropiezos y este sábado sumó tres puntos valiosos al vencer por 3-5 al Real Betis en la jornada 15 de la Liga Española. Este resultado le permite ampliar su ventaja con respecto al Real Madrid.

Con triplete de Ferran Torres (11', 13' y 40'), Roony Bardghji (31') y otro de penal por parte de Lamine Yamal (59'), los azulgranas extendieron su distancia como líder en la tabla de posiciones del torneo local. Por parte de los verdiblancos marcaron Antony (6'), Diego Llorente (85') y Chucho (90').

Con este triunfo, Barcelona cuida su liderato por una jornada más y queda como mandamás con 40 unidades. En el segundo lugar le sigue el Real Madrid de Xabi Alonso con 36, cuatro de diferencia; cabe mencionar que los blancos disputan este domingo su partido correspondiente a la fecha con el Celta de Vigo.