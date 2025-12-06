Tabla Liga Española tras triunfo del Barcelona al Betis; amargan al Real Madrid

¡No suelta la cima! El Barcelona de Hansi Flick no dio paso a tropiezos y este sábado sumó tres puntos valiosos al vencer por 3-5 al Real Betis en la jornada 15 de la Liga Española. Este resultado le permite ampliar su ventaja con respecto al Real Madrid.
Con triplete de Ferran Torres (11', 13' y 40'), Roony Bardghji (31') y otro de penal por parte de Lamine Yamal (59'), los azulgranas extendieron su distancia como líder en la tabla de posiciones del torneo local. Por parte de los verdiblancos marcaron Antony (6'), Diego Llorente (85') y Chucho (90').
Con este triunfo, Barcelona cuida su liderato por una jornada más y queda como mandamás con 40 unidades. En el segundo lugar le sigue el Real Madrid de Xabi Alonso con 36, cuatro de diferencia; cabe mencionar que los blancos disputan este domingo su partido correspondiente a la fecha con el Celta de Vigo.
El Villarreal ocupa la tercera plaza con 35 unidades tras su triunfo de este sábado ante el Getafe. Atlético de Madrid es cuarto con 31, el Real Betis se queda estancado en el quinto con 24 y cierra en puestos europeos el Espanyol con el mismo puntaje.
TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA
En la próxima jornada, Barcelona recibe en el Camp Nou al Osasuna, mientras que Real Madrid va a visitar al Alavés en el Estadio de Mendizorroza.